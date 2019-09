Un settembre da dimenticare. O meglio: da ricordare per bene, perché dal fondo ci si può solo rialzare. Anche questa sera, in Germania-Olanda, De Ligt ha vissuto sulle montagne russe: dopo l'inizio complicato in maglia Juve, Matthijs si è ritrovato sfortunato protagonista anche ad Amburgo, dove i suoi Orange si giocano il tutto per tutto per la partecipazione ai prossimi Europei. Ebbene: una rimonta bellissima da parte dei ragazzi di Koeman, sprecata però dall'intervento maldestro del centrale bianconero. Cos'ha fatto? Prima l'intervento in scivolata, poi la carambola del pallone che tocca il suo braccio, proprio mentre De Ligt si sta rialzando. Nessun errore concreto: è sfortuna. Ma è un periodo che evidentemente gira poco a favore.