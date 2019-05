di Alessio Salerio

"Se mi piacerebbe giocare con De Jong? Ho votato per lui, sarebbe bello giocare nella sua stessa squadra. Sì, mi piacerebbe", con queste parole Matthijs de Ligt ha di fatto allontanato la Juventus in vista del prossimo mercato estivo, dando un importante indizio relativo al possibile trasferimento al Barcellona, in cui è pronto a sbarcare De Jong, già acquistato dai blaugrana per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. I bianconeri restano sull'attenti per De Ligt, primo obiettivo per rinforzare la difesa in ottica futura, ma, per forza di cose, devono guardare anche agli altri possibili obiettivi per rinforzare il reparto.



COSTI ELEVATI - Se la Juventus volesse impegnare sul mercato una cifra elevata per un acquisto di prim'ordine in difesa, magari andando poi a risparmiare sul rinforzo a centrocampo con Adrien Rabiot a parametro zero dal Paris Saint-Germain, il primo obiettivo sarebbe Ruben Dias del Benfica. Il talento classe '97 ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro e il club non sembra intenzionato ad abbassare la propria richiesta. Tutti d'accordo, poi, sulle qualità di Alessio Romagnoli, che potrebbe essere il "sacrificato" di lusso in casa Milan se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Tra i profili ad alto costo, poi, ci sono anche Marquinhos del Paris Saint-Germain e Raphael Varane del Real Madrid, più lontano dall'addio ai Blancos dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Il sogno proibito resta Kalidou Koulibaly, che con il Napoli ha vissuto l'ennesima stagione da assoluto protagonista.



LOW COST - Se, invece, la Juventus dovesse andare al risparmio, per provare l'assalto a Paul Pogba a centrocampo, sono diverse le idee sul taccuino di Fabio Paratici. La più importante porta al pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro per sbloccare l'affare Kostas Manolas con la Roma. Attenzione, poi, alla pista sempre viva che porta a Toby Alderweireld, in possibile uscita dal Tottenham per una cifra simile a quella da pagare per il centrale greco. Altri affari low cost, già impostati e prossimi a una possibile chiusura, sono di casa in Serie A. L'accordo con il Genoa per Cristian Romero è già scritto, ma per l'estate del 2020, e resta da valutare un eventuale anticipo per la prossima finestra di trattative. Occhi puntati, infine, anche sul Sassuolo: Merih Demiral, arrivato a gennaio dalla Turchia, sta dimostrando qualità importanti.