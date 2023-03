Matthijs, a Ziggo Sport, ha parlato ancora una volta del suo addio allae del passaggio al"Le cose stanno andando a gonfie vele. Penso che questo club voglia giocare un calcio d'attacco e difendere in avanti, è lì che mi trovo bene. La cultura tedesca è simile a quella olandese. Alla Juve? La difesa in avanti credo sia la differenza più grande. Nelle ultime stagioni alla Juventus si correva soprattutto all'indietro e si contrastava. Questo mi si addice di più, con la mia forza e la mia velocità posso contribuire a questo"."È così che ero abituato all'Ajax. In Italia, l'allenatore aveva il suo modo di difendere e con quello ha raggiunto due finali di Champions League"."Sì, questo rende tutto più facile. È bello conoscere le persone. Noussair e Daley li conoscevo bene, mentre con Ryan non ho giocato a lungo insieme all'Ajax. È bello avere intorno a sé degli olandesi su cui poter contare. Mi hanno chiamato prima per Daley, ho detto loro cose positive".