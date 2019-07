De Ligt by night. E ha scelto pure la serata giusta, giacché su Torino imperversa una brezza quasi autunnale che rende l'aria quantomeno respirabile. Matthijs ha girato e si è aggirato, nelle strade della città ha visto i primi luoghi che dovrà imparare a chiamare casa. Una passeggiata per le vie del centro gli ha dato il bentornato in Italia, soltanto sfiorata nei suoi primissimi giorni da juventino. Tant'è: in queste 48 ore che Sarri ha lasciato libere, ha preso la sua Annakee e l'ha portata fuori a cena. DEL CAMBIO E POI... - Partiti da via Lagrange, i due fidanzati hanno ripercorso le strade storiche del centro cittadino. Sono saliti in zona Museo Egizio, quindi una capatina alla Farmacia Del Cambio: elegante ristorante del 1757, sede anche dei pranzi Uefa presieduti da Andrea Agnelli nelle vigilie di Champions. Arredi d'epoca e opere d'arte contemporanea, nel bel mezzo di una cena di ricongiungimento che Annakee ha saputo davvero apprezzare. 'Cosa ho fatto per meritarti...', ha scritto la ragazza sul suo Instagram. Una foto con il volto sereno di Matthijs, perso nelle bellezze della sua nuova casa. Magari un giro a Piazza Castello, o anche una deviazione tra Via Po e Piazza Vittorio. I segreti di Torino svelati subito, nella prima notte di De Ligt in città. Sarà amore? Lo stabilirà il campo.