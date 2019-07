"Settantacinque milioni di euro pagabili in tre esercizi e 10,5 milioni di euro di oneri accessori". Queste le cifre dell'affare De Ligt comunicate dalla Juventus. Si scrive oneri accessori e si legge bonus per il procuratore. In soldoni, Mino Raiola ha messo in tasca 10,5 milioni di euro per il trasferimento del difensore olandese alla Juventus. Oggi De Ligt è atteso alla Continassa per il primo allenamento con i suoi compagni di squadra. Domani la partenza per l'Asia dove la Juve proseguirà la sua preparazione.