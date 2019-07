Matthijs de Ligt è praticamente un nuovo calciatore della Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo con l'Ajax sulla base di 70 milioni di euro più 10 di commissioni (circa) per l'agente del calciatore Mino Raiola. De Ligt guadagnerà 7,5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare ad un totale di 12 milioni di euro all'anno. Nel contratto del classe '99 c'è anche una clausola da 150 milioni di euro a salire. Nelle prossime ore De Ligt sarà a Torino per visite mediche e firma sul contratto.