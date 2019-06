Matthijs De Ligt tra Juve, Psg e Barcellona. Una concorrenza spietata, con al centro il difensore dell'Ajax e il suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'affare al momento è in stand-by, con il club parigino che ha accelerato nei giorni scorsi, ma la porta per la Juve non è ancora chiusa. L'incontro andato in scena sabato tra il vicepresidente juventino Pavel Nedved e Mino Raiola, agente del difensore, ha infatti dato un effetto positivo e ora la Juve spera nel sorpasso. La trattativa tra De Ligt e il PSG non è chiusa e così la Juve si può muovere.