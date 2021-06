Dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord, il difensore della Juventus e dell'Olanda Matthijs de Ligt ha parlato così, rispondendo a Van Basten ma non solo: "Quando uno come Van Basten dice qualcosa non posso fare altro che ascoltarlo - ha detto a Sky - E' stato un giocatore bravo e allenatore dell'Olanda e dell'Ajax. Capisco che in Italia si marca tanto a zona, ma il ct in nazionale mi dice di marcare a uomo per avere sempre un uomo in più. Se sono migliorato in Italia? Penso proprio di sì: ho due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo". L'ITALIA - "L'Italia la vedo molto bene. Fanno un gioco corale con uno stile non italiano: attaccano molto e creano pressione, anche se come noi hanno giocato contro tre squadre buone ma non nazionali top. Questo sarà il loro prossimo obiettivo e anche il nostro".