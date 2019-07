Matthijs De Ligt è sempre più vicino alla Juventus. La trattativa per il centrale olandese ha subito una netta accelerata nella giornata di oggi e le voci più insistenti la vorrebbero già chiusa per domani. Secondo Sky Sport, bisogna solo aggiustare i dettagli circa i termini di pagamento ed ulteriori garanzie. Il via libera definitivo, è in arrivo.



A TORINO - De Ligt, che nel frattempo non ha seguito l'Ajax in ritiro in Austria, potrebbe arrivare in città all'inizio della prossima settimana: al momento, sta solo aspettando l'ufficiale via libera dal club.