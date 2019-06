Matthijs de Ligt alla Juventus. In queste ore i bianconeri stanno trattando il prezzo del cartellino del calciatore con l'Ajax che ha fissato il prezzo a 75 milioni di euro. Per questa cifra l'olandese diventerà il difensore più caro nella storia del club bianconero. Il record appartiene a Thuram che arrivò alla Juve nel 2001 per 41 milioni di euro. De Ligt ha già dato il suo ok al trasferimento alla Juventus per 12 milioni di euro all'anno bonus inclusi.