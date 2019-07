Matthijs de Ligt è pronto ad arrivare alla Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'olandese attende solo il via libera per salire sul volo privato che lo porterà a Torino per iniziare la nuova avventura in bianconero. Secondo quanto riporta La Stampa, De Ligt arriverà a Torino oggi oppure domani. Di certo l'affare con l'Ajax è chiuso. De Ligt arriverà alla Juve per circa 70 milioni di euro e firmerà un contratto da cinque anni da12 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.