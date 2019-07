Ai microfoni di Sky Sport, Matthijs de Ligt ha parlato del suo arrivo alla Juventus, poco dopo la conferenza stampa di presentazione di questa mattina. Dall'ultima volta allo Stadium alla prossima Champions League, tanti i temi trattati dall'olandese, che ha confermato ancora una volta come i tifosi bianconeri abbiano fatto la differenza nella scelta - stile CR7. LE PAROLE - "Quarti di Champions? Per me ​è stato fantastico raggiungere la semifinale, so che per la Juve non ​è stato lo stesso. Ho capito però l'importanza del calore dei tifosi allo Stadium, questo mi ha aiutato a scegliere. Cosa mi piace della Juve? La professionalità, si vede che qui si lavora molto e bene. Voglio adattarmi in fretta e dare il meglio, anche perch​é qui ci sono tanti grandi giocatori. Vincere la Champions? Ci sono tante altre squadre in lista e tante altre competizioni, come la Serie A o la Coppa Italia, che voglio vincere. Credo comunque che la Champions sia un grande palcoscenico e che ogni giocatore voglia vincere tutto.