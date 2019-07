Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Juve spera di accogliere Matthijs de Ligt mercoledì, giorno dell'inizio della preparazione alla Continassa. In alternativa, l'olandese è atteso entro il 19 luglio, giorno in cui inizia la tournée asiatica. Intanto vanno avanti le trattative tra i due club, c'è l'accordo tra la Juve e il calciatore, ma manca quello tra il club bianconero e l'Ajax. LA SITUAZIONE - Paratici non ha intenzione di andare oltre gli 80 milioni totali: anche per questo, la prima proposta è stata tendenzialmente al ribasso, e resta soprattutto in attesa di essere ritoccata. Il primo no dell'Ajax non preoccupa i bianconeri: De Ligt ha scelto la Juve e la telefonata fatta a Sarri ormai certifica quello che è un colpo sensazionale. Serve tempo, c'è bisogno di pazienza. Serve soprattutto che le parti si vengano incontro. Ormai i giochi sono fatti.