Bella serata ad Amsterdam ieri per @mdeligt_04 , che ha ricevuto il premio come “Netherlands Footballer of the Year 2019” Bravo, Matthijs! pic.twitter.com/Uvme0IT6uO — JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2019

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, è tornato in Olanda per essere premiato come miglior giocatore olandese della passata stagione. Matthijs ha battuto l'ex compagno di squadra de Jong e ha dichiarato: ​"È un sogno, Sono molto fiero delle persone che mi hanno aiutato nell’ultimo anno, orgoglioso della famiglia che mi supporta. Juve? Ora sono in una nuova nazione e so che nulla è facile. Lavorerò duramente in Italia per riuscire a emulare la vecchia generazione dei Koeman, dei Van Persie, dei Robben e dei Van Gaal".Intanto il ct dell'Olanda Ronald Koeman lo difende dalle critiche ricevute dopo la prestazione contro il Napoli: ​"Cosìè tutto questo clamore? Ha fatto fatica contro Lozano e ci sono cose che non hanno funzionato ma non bisogna essere troppo veloci nei giudizi. Potrei farvi vedere i giornali di quando feci il mio esordio con il Barcellona, tutti si chiedevano chi avessero comprato. Voglio dare fiducia ai miei calciatori, le cose non cambieranno. De Ligt giocherà difensore centrale di destra, è chiaro che gli ci vorrà tempo per adattarsi alla Serie A".