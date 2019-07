Daley Blind ha giocato solo una stagione accanto a Matthijs de Ligt, ma questo ​è bastato ad instaurare un ottimo rapporto con il compagno più giovane. Blind, che all'Ajax ​è ritornato dopo quattro anni allo United, ha parlato dell'ex "spalla" della retroguardia del lancieri ai microfoni di Ajax TV.



PRONTO PER LA JUVE - "​Questo momento è fantastico per lui, merita questo trasferimento, lo ha dimostrato, qui nei Paesi Bassi, in Europa, ma anche con la squadra nazionale olandese. È pronto, è pronto per la vetta, anche se non ha ancora finito di studiare, ma è così impaziente ... Vuole migliorare ogni giorno, penso che crescerà ulteriormente diventando un eccellente difensore. Poi con ​Ronaldo in squadra, Chiellini vicino a lui nel centro della difesa ... Puoi imparare molto da quei ragazzi, penso che questo sia un passo fantastico per Matthijs. Gli auguro tutto il meglio".