Matthijs de Ligt è ufficialmente un calciatore della Juventus. L'olandese ha firmato un contratto fino al giugno del 2024 e la Juve pagherà 75 milioni di euro per il suo cartellino più 10,5 di commissioni per l'agente Mino Raiola. L'Ajax ha salutato il suo ex capitano con un video che riassume i suoi più grandi successi con la maglia del club. "Ciao ragazzo d'oro", scrive l'Ajax sul proprio profilo Twitter. "#GoldenBye da capitano"., dopo il gol qualificazione ai quarti di Champions contro la Juventus.Poco dopo è arrivato anche un secondo messaggio sempre dell'Ajax che tramite il proprio profilo Twitter scrive: "Il futuro è dietro di te, sempre. Juve, abbi cura di lui".