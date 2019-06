Matthijs de Ligt ha un accordo con la Juventus. Il difensore olandese ha detto sì ad un'offerta da 12 milioni di euro netti all'anno per i prossimi cinque anni, bonus inclusi. Nel contratto che la Juve ha preparato per il calciatore dell'Ajax c'è anche una clausola da 150 milioni di euro e come riporta Sky Sport proprio questo dettaglio è stato cruciale per l'ok di De Ligt.



NO AL PSG - Il Psg, infatti, non ha potuto offrire a De Ligt la stessa clausola in quanto, in Francia, non è prevista dai regolamenti contrattuali per i calciatori. De Ligt ha voluto fortemente una clausola rescissoria per poter decidere, in futuro, di vestire altre maglie e questo ha giocato in favore della Juventus.