Alla fine, nessun stravolgimento. Neanche per quanto riguarda la questione numero: molto probabilmente domani parlerà per la prima volta da alfiere della Juventus . Il classe 1999 ha già scelto il nuovo numero di maglia. Che nuovo non è mica. Non è capitata una situazione alla Ronaldo: qui Matthijs è stato più fortunato. Il 4 indossato all'Ajax lo ritroverà in bianconero, poiché lasciato libero da Caceres. Numero importante e bello: nella storia, Paolo Montero può dire qualcosina a riguardo.