Praticamente ci siamo: a dare De Ligt alla Juve ci stanno pensando i bookmakers. In pochi giorni si sono ribaltate le carte in tavola, soprattutto su quella di chi organizza le quote: la Vecchia Signora, dai 17 euro di posta, è passata adesso a 1,20 euro. Il Psg? Da 1,80 - fino a tre giorni fa la squadra più vicina al calciatore - è oggi quotata 12; il Barcellona, invece, dai 6.50 adesso è a 13. Insomma, idee chiare per chi riceve le scommesse sul mercato. Molto spesso, una vera sentenza. Come devono prenderla gli juventini? Come un indizio chiaro, preciso, che non lascia spazio a interpretazioni. La Juventus è a un passo da De Ligt.