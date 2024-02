Bayern Monaco, parla Matthijs de Ligt

mercoledì affronterà la Lazio all'Olimpico con il suo Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. E ritroverà anche il suo ex allenatore alla: "All'inizio parlava sempre in inglese, io preferivo l'italiano. Poi l'ho visto lavorare sul campo e sulla tattica. Avevamo fatto bene, segnato tanto e vinto lo scudetto.". Di seguito la sua intervista alla Gazzetta dello Sport."Con lui sono diventato molto più forte. Un allenatore che lavora sempre tanto, anche in prima persona, sul campo. Chiede sempre il massimo in ogni esercizio anche con la testa. Mi ha reso un giocatore molto migliore"."Ho imparato tanto, soprattutto nel gioco di reparto, in difesa. Prima la mia forza era quella di giocare uomo contro uomo, alla Juve facevamo più la zona, contava il momento di arretrare, salire. Giocare con tutta la difesa"."Guardo la Serie A, la Juve se riesco. Cosa ricordo della Lazio? I duelli con Ciro Immobile, punta molto pericolosa, ha sempre segnato tanto e continua a farlo"."Ho molti amici alla Juve, ho avuto buoni rapporti con tutti soprattutto con chi parlava inglese. Mckennie, Szczesny, Ramsey, Chiesa, adesso Vlahovic. Li sento ancora, la Juve sta andando molto bene""L'Inter è forte, più forte dello scorso anno quando è andata in finale di Champions, però spero che la Juve vinca lo scudetto".