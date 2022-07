Ecco #DeLigt alla Continassa: è l’ultimo giorno



Alle 18.30 la partenza per Monaco di Baviera pic.twitter.com/eOe1j6HIqe — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 18, 2022

Tempo di saluti per Matthijs. Nel pomeriggio odierno, poco dopo le 16.00, il difensore olandese si è presentato allaper un ultimo momento con i compagni e i membri dello staff dellacon cui ha condiviso gli ultimi tre anni, prima della partenza per Monaco di Baviera che sancirà l'inizio della sua nuova esperienza al. Il volo è previsto alle 18.30: la sua avventura in bianconero, quindi, è ormai giunta al termine.