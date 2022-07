Matthijsparla alla Bid: è la prima intervista da giocatore del Bayern."All'inizio di quest'estate ho già discusso del mio futuro con Van Gaal. Non ha avuto altro che buone parole per questo club. Ha elogiato la filosofia del Bayern Monaco e mi ha detto: 'Se vai al Bayern, ti piacerà'"."È un allenatore che ha dimostrato che i giovani giocatori possono crescere con lui. Io mi vedo ancora come un giocatore giovane che vuole migliorare"."Sono molto felice di diventare un giocatore di questo grande club. Il Bayern è il club di maggior successo in Germania e uno dei club di maggior successo in Europa e nel mondo. Ho sentito un apprezzamento genuino fin dall'inizio. Questo mi ha convinto. Inoltre, il Bayern è un club gestito in modo eccellente e con grandi obiettivi".