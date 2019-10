L'infortunio di Giorgio Chiellini ha costretto Matthijs de Ligt a bruciare le tappe del suo inserimento nella retroguardia della Juventus. La fretta - dettata dalla necessità - ha messo in luce quanto sia indispensabile prendere le misure con le tante novità del calcio italiano e così, anche il difensore più promettente del panorama calcistico mondiale si è trovato di fronte a qualche difficoltà di troppo. Così, a margine della gara giocata dalla sua Olanda contro la Bielorussia, De Ligt ha parlato del suo momento, come riporta Calciomercato.com.



GIOCARE - ​"Non sono ancora al meglio, lo so. Più gioco e più lo sarò. Quello che posso fare è continuare a lavorare duro, facendo del mio meglio e imparando dai miei compagni di squadra" ha detto De Ligt, che ha poi parlato anche del suo passaggio dall'Ajax alla Juventus: "​All'Ajax sentivo un senso di invincibilità, adesso lo sento di meno, ma è naturale. Sono in un club nuovo, con un nuovo modo di giocare e nuovi compagni. Per me è tutto nuovo, ora è meno familiare rispetto all'Ajax ma sto migliorando sempre di più