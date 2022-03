Intervenuto ai microfoni del The Guardian, Matthijs De Ligt ha parlato anche del suo passato all'Ajax, dove giocava in un ruolo diverso da quello attuale. Ecco il racconto del difensore: "All'Ajax, quando avevo 15 anni, giocavo come centrocampista, poi sono diventato un difensore centrale, ma non sempre capivo davvero la situazione e di cosa aveva bisogno la squadra. Il lavoro sporco è importante, per mandare via la palla, per vincere duelli. All'Ajax ero abituato a giocare lungo una linea molto alta. A volte troppo, forse. È abbastanza rischioso. Adesso alla Juventus si tratta di trovare un equilibrio".