Le parole di de Ligt a Dazn, nel post Juventus-Torino:



DERBY - "Una partita molto importante, per la città per i tifosi, per questo si vuole sempre vincere"



CON ALEX SANDRO - "Molto bene, penso che non ha giocato tanto in questo ruolo ma ha fatto molto bene, abbiamo 3 centrali infortunati, Danilo squalificato eravamo in emergenza ma ha fatto bene"



ESULTANZA - "Bel gol, Cuadrado ha tirato bene e io sono andato con forza e voglia, questo me l'ha detto anche il mister in settimana, come Danilo contro l'Atalanta"



GOL PRESO - "Con i cross è importante avere i due centrali dentro ma in questa partita è stato strano, il Torino a sinistra hanno attaccato con 4 uomini e noi eravamo in 3 e c'era bisogna di uscire, nel gol inserimento del centrocampista e io ero dentro ad aiutare"



CHAMPIONS LEAGUE - "Nessuna preoccupazione, abbiamo giocato tante partite con giocatori fuori, abbiamo squadra forte con qualità e anche oggi abbiamo visto alcuni che non giocano tanto ma hanno fatto una buona partita, per questo non sono preoccupato"



CAPITANO - "No, la regola è chi ha giocato più partite. Per questo ho bisogno di fare qualche anno in più"