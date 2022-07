Come racconta Tuttosport, dopo aver fatto passare la rassegnazione per l'addio sempre più probabile di Matthijs De Ligt verso Londra, sponda Chelsea, la Juventus è attesa "da due atteggiamenti opposti: uno passivo e uno attivo". Per TS, per quanto riguarda il primo la situazione è molto chiara: attendere che arrivi la telefonata dei dirigenti del club inglese per capire se, come si immagina e in parte si spera alla Continassa, la volontà di prendere l’olandese si concretrizzerà nella offerta da 110 milioni, cifra fissata dalla Juventus con piccolo sconto rispetto alla clausola rescissoria di 120 milioni.