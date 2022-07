Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, ormai è fatta. Oggi la sua agente, Rafaela Pimenta, è arrivata a Torino per sistemare gli ultimi dettagli e chiudere il colpo, la cessione dell'olandese ai tedeschi. E proprio in Germania, sulla Bild, raccontano di un momento preciso e già definito per l'arrivo: questa sera. E' atteso a Monaco di Baviera per il benvenuto, prima delle visite mediche e di tutto l'iter necessario per il passaggio al Bayern. Saluterà la Juve dopo tre anni.