Ruud Gullit, alla Bild, ha parlato così del possibile addio di De Ligt dalla Juventus: il centrale è tra i grandi nomi del prossimo mercato estivo, anche per volontà del suo procuratore, Mino Raiola. “Matthijs alla Juve in questi anni ha vissuto situazioni non scontate, e, di conseguenza, ha imparato molto. In campo e non solo. Al Bayern Matthijs farebbe bene e potrebbe dare il proprio contributo, ne sono convinto”, le parole di Gullit.