Alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter, il direttore sportivo deled ex giocatore della Juve Hasanè tornato a parlare del passaggio diin Baviera: "C’è stato molto rispetto - ha detto alla Gazzetta dello Sport - Ho un buon rapporto con il club, ci sono stato 4 anni, ho tanti amici a Torino, fra cui gente che lavora in società. La mia idea era di portare il giocatore a Monaco però con rispetto per la Juve. Abbiamo trovato la situazione giusta per tutti. La Juve voleva vendere, noi volevamo comprare e Matthijs voleva venire da noi: la trattativa si è chiusa bene".