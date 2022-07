Un passo in avanti da parte del Bayern, uno più lontano didalla Continassa. L'obiettivo, ecco, diventa evitare la partenza per gli Stati Uniti. Al momento,risulterebbe tra i convocati per la tournée della, ma i bavaresi hanno intenzione di chiudere prima il colpo.Lacontinua a chiedere una cifra vicina ai 100 milioni di euro, considerato troppo da parte del. In qualche modo, i campioni di Germania proveranno ad avvicinarsi alla richiesta bianconera, anche perché il rischio di non vederlo partire per la Baviera sarebbe a quel punto molto alto. Le distanze saranno quindi ridotte, anche il giocatore spinge per andare via dalla Juventus.Secondo quanto aggiunto da Sky Sport, i bavaresi sono pronti ora a mettere le cifre sul tavolo: 70 milioni più bonus, facendosi forti anche dell'ok del giocatore e della voglia dell'olandese di raggiungere subito la Baviera.