Sembra avvicinarsi sempre di più l'addio alladi Matthijs. In attesa di accogliere a Torino Paul Pogba e Angel Di Maria, con l'arrivo di quest'ultimo previsto già in serata, i dirigenti bianconeri hanno infatti avviato nuovi contatti con il, deciso ad andare in pressing sul difensore olandese: si ragiona su una base di 75 milioni di euro più 10-15 di bonus, per quella che si preannuncia come una maxi offerta che difficilmente la Signora potrà rifiutare. Una proposta ufficiale alla Continassa potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con la trattativa destinata a chiudersi in breve tempo per buona pace dei tifosi della Juve.