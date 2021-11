Ha giocato per tutta la gara ieri sera Matthijs De Ligt nella partita vinta 2-0 sulla Norvegia, che ha permesso all'Olanda di staccare il pass per i Mondiali in Qatar dell'anno prossimo. Il difensore della Juventus, dopo il match, ha pubblicato su Instagram una foto col compagno di nazionale Nathan Akè, dicendosi felice del risultato di squadra così ottenuta: