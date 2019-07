Matthijs De Ligt has updated his Instagram profile pic.twitter.com/5PtS05nN7f — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 18 luglio 2019

Fa sognare anche questo. Basta poco, del resto, ai tifosi per iniziare a fantasticare e a immaginare il futuro prossimo. Un futuro che per la Juve include pure Matthijs de Ligt, nuovo difensore della Juventus che a soli 19 anni porta già dietro un'esuberanza e un entusiasmo travolgente. Dopo la primissima foto da ragazzino in maglia bianconera, oggi De Ligt ha aggiornato anche la sua pagina Instagram, dove ha già superato i tre milioni di euro. Tanta roba, tantissima.