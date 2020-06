Simpatico siparietto tra Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt. Durante un pranzo di squadra, l’esterno colombiano ha ripreso il difensore olandese mentre mangia, postando la scena sulle proprie stories di Instagram: “Ma come mangi hulk”. Il commento è riferito al modo in cui De Ligt si sta abbuffando paragonandolo ad Hulk, supereroe della Marvel dal fisico e forza spropositata. Con le dovute proporzioni nel mondo degli umani, il paragone è azzeccato per il gigante olandese della Juventus. Manca solo il colore verde della pelle quando si arrabbia, potere che terrà in serbo per la sfida di Coppa Italia contro il Milan.