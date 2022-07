Già domani De Ligt potrebbe sostenere le visite mediche con il Bayern, una volta che il club tedesco formalizzerà l'offerta, a quel punto la Juventus accetterà definitivamente il trasferimento. L'addio dell'olandese è praticamente cosa certa.Il centrale olandese saluta Torino e la Serie A dopo tre anni: non ci sono più margini per la permanenza, la Juventus ha accettato l'ultima offerta del Bayern.Il giocatore aveva già raggiunto un accordo con i bavaresi nelle scorse settimane, per una cifra vicina ai 14 milioni di euro (bonus compresi). Dopo il blitz nei giorni scorsi, Salihamidzic oggi ha presentato una nuova proposta ai bianconeri, che dopo molta insistenza hanno accettato una proposta