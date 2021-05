"Mi vesto sempre come sono adesso. Non sono solo un grande fan degli abiti firmati costosi. Sono Matthijs, sono me stesso e non mi vedrai andare all'allenamento con un abito su misura, è così semplice. La mia professione è il calciatore. Voglio essere una star in campo. A volte vengo deriso in discoteca per quello che indosso. Non mi importa. Finché mi sento bene con come mi comporto e mi vesto, sono soddisfatto. La cosa più importante è fare bene in campo, poi ti rispettano molto di più rispetto a quando indossi certi vestiti. Così come rispetto i bravi giocatori a cui piace avere un bell'aspetto, avere molte auto sportive costose. È molto carino. Vivi in quel mondo. Ma non dobbiamo adattarci gli uni agli altri". ​Così ha parlato Matthijs de Ligt in una lunga intervista al de Volkskrant.