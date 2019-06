Matthijs de Ligt ha già detto sì alla Juventus e ora i bianconeri devono mettersi d'accordo con l'Ajax per il prezzo del suo cartellino. Secondo quanto riporta Tuttosport, Mino Raiola si trova già ad Amsterdam dove per trattare con i lancieri. Nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto da Fabio Paratici e Pavel Nedved che attendono segnali dall'Olanda per la chiusura di una trattativa che potrebbe concretizzarsi già lunedì.



GIORNO DECISIVO - Per Il Corriere dello Sport sarà proprio lunedì il giorno decisivo. Al più tardi, la fumata bianca arriverà nei primi giorni della prossima. La valutazione che fa l'Ajax del calciatore è di 75 milioni di euro, cifra a cui la Juve può arrivare con l'inserimento di alcuni bonus nella trattativa con la parte fissa stimata in 65-67 milioni. Matthijs de Ligt si avvicina alla Juventus. Si entra nella settimana decisiva. Dopo l'ok del calciatore manca solo quello dell'Ajax.