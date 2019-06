di Il Gobbo

Una delle cose che mi hanno sempre affascinato degli anti-Juve è il gusto per le magliette. E la fretta con cui vengono stampate.



Ricordate quelle del Milan con il nome di Asensio e la scritta “1-4 è finita” nell’estate 2017? Meravigliose, soprattutto considerando come sarebbe finita quella stagione: con una finale di Coppa Italia Juve-Milan, risultato 4-0.



E come dimenticare le divise nerazzurre “Godin 2-0” apparse a San Siro dopo Atletico-Juve. Pochi giorni dopo Cristiano Ronaldo avrebbe ribaltato la squadra di Simeone allo Stadium, con buona pace degli interisti che le avevano indossate.



Ma il colpo di grazia sarebbe Matthijs de Ligt. Proprio lui, che oggi sembra più vicino alla Juventus, era stato l’eroe degli “anti” dopo il ritorno dei quarti di Champions: gol allo Stadium e bianconeri eliminati dall'Ajax. E a Napoli cosa facevano? Stampavano una maglia azzurra con il numero 4 di De Ligt, ovviamente. Considerando i precedenti, non credo sia stata una buona idea…