In pieno centro, alla scoperta di Torino: Matthijs de Ligt se n'è andato a spasso, quest'oggi, per la nuova città della sua vita. Due giorni di riposo per i ragazzi di Maurizio Sarri, che finalmente sono rientrati dalle proprie famiglie dopo quasi due settimane di ritiro in Asia. L'olandese ne ha approfittato per capire i vicoli e le strade (anche i ristoranti) che riempiranno la sua parentesi in Italia. A soli 19 anni, la sfida di De Ligt è quella di diventare subito protagonista e perno fondamentale della Juve sarriana. Intanto, un giro per scaricare la tensione e per godersi i primi giorni italiani. La bellezza di Torino non faticherà a conquistarlo, anzi.