Matthijs de Ligt è il grande obiettivo di mercato di diversi club europei. Difensore e capitano dell’Ajax ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Nos: "Non so nulla. Durante l'anno sono state dette e scritte molte cose, ma nulla mi fa impazzire. De Jong ha già preso la sua decisione e io no, è così. E' vero, diversi club sono interessati ma è bene guardare a ciò che è meglio per me, per lo sviluppo della mia carriera, se è meglio iniziare la preparazione all'Ajax o altrove" A SORPRESA - "Ci sono diverse squadre interessate a me ma non c'e' un club che sogno al di là dell'Ajax. Il mio sogno è sempre stato giocare con l'Ajax ed è diventato realtà. E tenendo conto che sono sotto contratto, esiste la possibilità che io resti".