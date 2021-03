Matthijs de Ligt ha parlato in conferenza dal ritiro dell'Olanda. Ecco le sue parole.



CON LA LETTONIA - "Faremo comunque qualcosa, cosa sarà lo vedrete domani. La decisione della KNVB sulla fusione del campionato olandese con quello belga? Questione complessa, tutti devono sostenerla ovviamente, ma bisogna decidere quando farlo. Prima della Turchia non pensavamo fosse il momento giusto, ora lo pensiamo".



VAN DIJK - "Ho parlato con lui, è il mio preferito. Sembrava stesse bene. Ma ovviamente non sappiamo come sta fisicamente, non deve forzare nulla e decidere da solo quando sarà di nuovo in forma. Se potrà essere all'Europeo, ci sarà. Altri ragazzi altrimenti dovranno fare un passoin avanti. Il migliore? Credo di aver giocato con nessuno più forte di Blind. De Vrij è fisicamente più forte e non per nulla è tra i migliori in Italia. Poi c'è Aké. Devo vedere se gioco anch'io...".