La bella giornata torinese concede qualche ora in più per la pausa pranzo. Sarà stato così anche perche si sono dati appuntamento per un pasto in compagnia in pieno centro a Torino, al Pastificio de Filippis in via Lagrange. Come testimoniato dal video pubblicato su Instagram da, la fidanzata di De Ligt, si vede il gigante olandese a pranzo con il suo agente e la moglie. Un occasione per parlare d'affari, o forse solo un briefing riepilogativo di questi primi sei mesi di Juve: ieri sera, Raiola, era a San Siro ad assistere alla partita di Coppa Italia tra il Milan e i bianconeri.