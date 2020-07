Squalificato per la gara di domani contro il Milan,ne ha approfittato per un pranzo... tra amici. Pochi minuti fa il difensore della Juventus ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme all'agente del giocatoree al brasiliano, ex terzino, tra le altre, di Inter e Barcellona. I tre si sono incontrati in una pizzeria nel Principato di Monaco scattandosi una bella foto per immortalare la giornata.