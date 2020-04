1









Niente campo, tanto studio. Tempo di quarantena e di studio per Matthijs De Ligt, che ha approfittato di queste giornate per migliorare il suo italiano. Un quaderno, qualche parole e la sua Annekee lì vicino a lui per imparare anche lei la lunga. Si lavora sulla doppia C e sull'uso dell'H: "Im-pac-chia-to" dice lei. No, riprovare: "Impacciato", applausi per Matthijs che poi spiega: "Bonucci, non Bonucchi". Non fa una piega. Avanti: "Chiacchierata o chiaccerata?". Il difensore olandese sceglie la seconda opzione, ma stavolta non va benissima. Più perplessa la compagna vicino a lui, che alla fine del video alza le mani e si arrende, quasi scoraggiata.