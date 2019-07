Quando Keje Molenaar giocava nell'Ajax, Matthijs de Ligt non era ancora nato e, a dir del vero, nemmeno la figlia Annekee - fidanzata del giovane difensore. Quattro stagioni, dal 1980 al 1984, da centrale della difesa dei Lancieri, di cui due di compagno di ​Johan Cruijff, di ritorno per la seconda volta ad Amsterdam. Chissà che Maurizio Sarri non chieda consiglio al "suocero" di De Ligt per scoprire qualche segreto in più del gioco all'olandese, coltivato proprio dall'Ajax tra gli anni Settanta e Ottanta.