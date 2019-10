Matthijs de Ligt parla a Juventus Tv dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen: "Credo sia un grande risultato, sono molto felice. Ho visto una squadra che gioca bene, cresce l'intesa tra di noi. Lottiamo l'uno per l'altro. Il Bayer è forte, molto organizzato. Conosco l'allenatore quindi so come giocano. Soprattutto nel primo tempo hanno disputato un'ottima gara. Per questo la nostra vittoria ha ancora più valore. Inter? Sono molto emozionato. Devo recuperare dalle fatiche di questa partita e domani inizieremo a preparare la gara contro l'Inter".