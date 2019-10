Così Matthijs de Ligt a Juventus TV prima del calcio d'inizio di Inter-Juve: "Sarà una grande partita, un match molto importante. L'atmosfera è bella ci sono tanti grandi giocatori in campo, non vediamo l'ora di giocare". L'olandese ha poi aggiunto a Sky Sport: ", anche loro ne hanno tanti speriamo di uscirne vincitori". SEGUI INTER-JUVE IN DIRETTA CLICCANDO QUI.