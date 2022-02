Matthijs De Ligt intervenuto ai microfoni di JTv dopo Juve-Torino: "Il Derby è sempre una partita molto importante e noi vorremmo vincerlo sempre. Una gara un po’ strana, attaccavano spesso con quattro uomini, come nel caso del pareggio. Il gol? Sono andato con tanta voglia di segnare, Cuadrado ha fatto un bel cross. Ho ascoltato il Mister che mi aveva detto di fare così in settimana e l’ho fatto. Infortuni? Non siamo preoccupati, la squadra è forte, anche chi gioca meno, quando entra, fa bene. Pensiamo a martedì".