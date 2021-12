Matthijs De Ligt commenta anche a JTV la vittoria per 2-0 della Juventus a Bologna: "Abbiamo fatto bene soprattutto in difesa, loro non hanno avuto tante occasioni.Dobbiamo farlo in tutte le partite perché abbiamo le qualità per fare la differenza"."Con Chiellini io faccio più il regista difensivo e difendo in avanti, mentre accanto a Bonucci che fa lui i lanci io faccio il marcatore puro. Mi trovo bene in entrambe le situazioni perché interpreto entrambi i tipi di difensore".