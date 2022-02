Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato a JTv dopo il pari contro il Villarreal: “È stata una partita molto tosta. Il Villarreal con la palla è una squadra molto forte, noi abbiamo sofferto un po’ ma siamo riusciti a segnare subito. Poi abbiamo fatto bene anche in fase difensiva, a parte il gol. Siamo un po’ delusi, ma c'è il ritorno. Questo è il calcio".



FARE IL SECONDO GOL - "Anche loro hanno avuto occasioni, in Champions i dettagli fanno la differenza. Noi in questo dobbiamo migliorare".



KILLER ISTINCT - "Non lo so, ma il gol che abbiamo preso è stato troppo facile. È stata anche colpa mia. Mi aspettavo questo Villarreal. Molto forti con la palla, ma lasciano spazio agli attaccanti e dietro".